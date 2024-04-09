Küçükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve kötü koku

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Bayram Müjdesi! %0 Faizli 25.000 TL!
Bayram Müjdesi! %0 Faizli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
İYİ Parti, Ordu seçimleri için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu
İYİ Parti, Ordu seçimleri için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu
Bakan Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık çağrısı
Bakan Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık çağrısı
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı
Altın fiyatları yeni rekora yakın
Altın fiyatları yeni rekora yakın
İsrail'e ihracat kısıtlaması
İsrail'e ihracat kısıtlaması
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız
100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız
'Şimşek yasaları' ile kamu tasarruf edecek
'Şimşek yasaları' ile kamu tasarruf edecek
Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai
Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Küçükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve kötü koku

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde renk değişimi yaşanırken çevre sakinleri etrafa yayılan kötü kokudan şikayet etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 17:05, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:03
Yazdır
Küçükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve kötü koku

Gölün, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki kıyı kesimlerinde renk değişimi dikkati çekti. Suyun rengi kahverengi ve kızıla dönüşürken, etrafa kötü koku yayıldı.

Çevrede yaşayanlar, kötü kokudan endişe ederken yetkililerin gölde temizlik çalışması başlatmasını istedi.

Göl kenarındaki plastik şişe, poşet ve yiyecek ambalajları dikkati çekti.

"Gölde kapsamlı bir temizlik yapılması gerekir"

Bölgede 18 yıldır esnaflık yapan Hasan Kal, gölün temizliği konusunda hiçbir yerel yönetimin çalışma yapmadığını öne sürdü.

Müşterilerin de bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Kal, "Gölde temizlik yapılmıyor. Lağım fareleri de görülüyor. Sadece ben değil, burada oturan herkes bu durumdan şikayetçi" dedi.

Göl yanındaki kafede oturan İdris Şahin, zaman zaman gölden kötü koku yayıldığını dile getirerek, "Gölde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılması gerekir. Burası hiç temiz olmadı. Buraya yakın noktaya atık tesisi yapıldı ama yine de düzelmedi. Kötü koku da yayılıyor. 32 senedir bu mahallede oturuyorum, maalesef her zaman bu sorunu yaşadık" değerlendirmesini yaptı.

Çocuğuyla yürüyüş yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Ersin Yılmazer, umduğu gibi bir manzarayla karşılaşmadığını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber