Nuri Alço'nun durumuna ilişkin açıklama: Hayati tehlikesi görünmüyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Bayram Müjdesi! %0 Faizli 25.000 TL!
Bayram Müjdesi! %0 Faizli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
İYİ Parti, Ordu seçimleri için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu
İYİ Parti, Ordu seçimleri için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu
Bakan Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık çağrısı
Bakan Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık çağrısı
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı
Altın fiyatları yeni rekora yakın
Altın fiyatları yeni rekora yakın
İsrail'e ihracat kısıtlaması
İsrail'e ihracat kısıtlaması
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız
100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız
'Şimşek yasaları' ile kamu tasarruf edecek
'Şimşek yasaları' ile kamu tasarruf edecek
Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai
Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Nuri Alço'nun durumuna ilişkin açıklama: Hayati tehlikesi görünmüyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço'nun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, "Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 18:04, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 18:05
Yazdır
Nuri Alço'nun durumuna ilişkin açıklama: Hayati tehlikesi görünmüyor

Doç. Dr. Mustafa Sungur, 6 Nisan'da rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Doç. Dr. Sungur, "Sanat dünyamızın önemli isimlerinden Nuri beyi hastanemizde misafir etmekteyiz. Nuri bey, pazar günü itibarıyla özel bir hastaneden, hastanemize nakil aldık. Temel olarak 3 problemi var. İlk problemi ve esas olarak başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibarıyla bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problemi yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımız da daha önce de Nuri beyin, bir baypas operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılıyor. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle, şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız" dedi.

'SEVENLERİNE SELAMINI ÖZELLİKLE İLETTİ'

Doç. Dr. Sungur, "Cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi, şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisini alıyor. Bu noktada da yine stabil durumdayız. Bugün itibarıyla daha stabil, daha iyi durumda olduğunu belirtebilirim. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Dediğim gibi bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi. Sevenlerine selamını özellikle iletti" diye konuştu.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, "Sayın bakanımız Fahrettin Koca, sayın başhekimimiz Mustafa Bey, tüm sağlık çalışanlarımız, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok zor bir süreç. Bizlerden dualarınızı esirgemeyin. Çünkü Nuri benim için, ailesi için ve tüm sevenleri için çok kıymetli, çok değerli bir kişilik. Tek ricamız, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber