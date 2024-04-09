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Yunan adalarına büyük ilgi

Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı. Kapıda vize uygulaması, 9 günlük tatili Ege adalarında geçirmek isteyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyenler Balıkesir'deki Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 18:15, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 18:22
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Yunan adalarına büyük ilgi

Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan ayı itibarıyla başladı.

Kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatili Yunanistan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ramazan Bayram tatili nedeni ile ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren acente yetkilisi Eşref Jale, kapıda kolay vize uygulamasının yoğunluğu arttıran bir etken olduğunu vurguladı.

"KAPIDA VİZE UYGULAMASI EN FAZLA 7 GÜNLÜK OLABİLİYOR"

9 günlük Ramazan Bayramı'nın da yoğunluğu arttırdığını kaydeden Jale, kapıda vize için şunları söyledi:

"Yunanistan'ın talep ettiği şekilde, 4 gün önceden evrakları hazırlayıp oraya gönderiyoruz. Bunun yanında vize bedeli olarak da 80 euro talep ediliyor. Bayram süresince oldukça yoğun talep alıyoruz. Birdenbire işlerimiz hareketlendi. Son derece yoğun talep var. Bu yoğun talep kapı vizesinden kaynaklanıyor. Çünkü AB ülkeleri vize vermeyi zorlaştırdı. Bu nedenle de Türk tatilcilere kapıda vize uygulaması daha kolay olması nedeniyle ciddi bir tercih sebebi. Ancak kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli. Hangi adadan vize alıyorsanız, o adada tatilinizi geçirmek zorundasınız. Tatil sırasında bir başka adaya gidebilmek mümkün olmuyor. Kapıda vize uygulaması en fazla 7 günlük olabiliyor. Ama isteyen daha kısa da süre için de bu vizeyi alabilir. Yani bu vize gidilen adaya ait bir vize olmakla sınırlı kalıyor."

"MİDİLLİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADA"

Tatilcilerden Osman Hilmi Damar, 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'nı tercih etmesinin ailesel bir durum olduğunu belirtti.

"Çünkü benim atalarım Anadolu'ya Midilli'den göçmüşler. O yüzden de Midilli benim için çok önemli bir ada." diye konuşan Damar, yeşil pasaportu olduğu için de bayram tatilimi orada geçirmek istediğini sözlerine ekledi.

Tatilcilerden Bade Ulusay da Midilli Adası'nı bayram tatilini ekonomik açıdan daha uygun fiyatlara ve lezzetli yemeklere sahip olması nedeniyle tercih ettiğini söyledi.Ayvalık'ta öğretmenlik yapan Alev Türkmeneli de Midilli Adası'nın coğrafi yapısı ve tatil olanaklarını çok sevdiğini dile getirerek, "Tabi bunun yanı sıra fiyatları da son derece uygun olmasından dolayı bayram tatilimin 5 gününü orada geçirmek istedim. Yeşil pasaportum var ama bugün burada bu kadar yoğunluğun olmasının bir nedeni de kapıda vize uygulamasıdır." diye konuştu.

Öte yandan Ayvalık'tan Midilli Adası'na bayram tatili süresince 5 bini aşkın kişinin gitmesi bekleniyor.

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