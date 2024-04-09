Seyir halindeki otomobil otoyolda alev aldı

Otomobilin hurdaya döndüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Sürücüsünün terk ettiği otomobil alev topuna dönerken çevredeki diğer sürücüler ise alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

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