Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada ağır yaralanan sürücü Mümin K. ile otomobildeki Nermin K. hastaneye kaldırıldı. Nermin K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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