İstanbullular, megakentin tadını çıkardı

Birçok İstanbullunun bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle kentte sakin günler yaşanıyor.

İnsan yoğunluğu ve trafiğin azaldığı şehirde vatandaşlar tarihi ve turistik mekanlar ile sahiller ve parklara akın etti.

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında öğleden sonra yoğunluk yaşandı.

Başta Ayasofya-i Kebir Camisi Şerifi ve Sultanahmet Camisi'ni ziyaret eden turistler ve vatandaşlar, bol bol fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

Bazı kent sakinleri, sahillerde ve parklarda vakit geçirdi.

Buralarda da normal günlere nazaran sakinlik gözlendi.

Baltalimanı'nda sahile inen vatandaşlar, çimlerde ve banklarda otururken, kimileri de bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.