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İsrail ramazanda 182 katliam yaptı, 2315 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde, ramazan ayında gerçekleştirdiği 182 katliamda en az 2315 Filistinliyi öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 20:54, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 20:50
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İsrail ramazanda 182 katliam yaptı, 2315 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail saldırılarının ramazan ayı boyunca durmaksızın devam ettiği ve bazı günlerde şiddetlenerek arttığı gözlendi.

İsrail ordusu ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde 182 katliam gerçekleştirdi.

İsrail güçlerinin bu süre içince havadan, karadan ve denizden yaptığı yoğun saldırılarda 2315 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı gün ise ramazan ayının son günü oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 9 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli öldü, 3 bin 439 Filistinli ise yaralandı. Yaralanan Filistinliler zorlu ve kısıtlı sağlık imkanlarıyla tedavi edilmeye çalışılıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi ise bugün, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinden şu ana kadar 409 cenazenin çıkarıldığını duyurdu.

İsrail Şifa Hastanesi ve çevresinde katliam yaptı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart sabahı baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunan Filistinlilerin bulunurken, İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

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