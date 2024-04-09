Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 21:57, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:58
Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkiinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.