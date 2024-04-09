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Gece kulübü yangınında hasar gören binaya giriş izni verildi

Beşiktaş'ta, 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören Sinan Apartmanı sakinleri bir haftanın ardından bugün, valilik izniyle dairelerine girdi. Apartman yöneticisi Lütfi Dörter, "Dün elektriğimiz bağlandı. Bugün suyumuz, asansörlerimiz, yani apartmanla ilgili bütün yapılacak işler tamamlandığı için valilik tarafından da apartmana giriş izni verildi. Çok şükür bayramda evimizde olacağız." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 22:11, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 22:13
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Gece kulübü yangınında hasar gören binaya giriş izni verildi

Beşiktaş Gayrettepe'de, 1 hafta önce Masquerade adlı gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, Apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardında dairelerine giriş yapabildi.

"ÇOK ŞÜKÜR BAYRAMDA EVİMİZDE OLACAĞIZ"

Apartman yöneticisi Lütfi Dörter, "Bugün, saat 15.30 gibi valilikten talimatıyla evlere giriş izni alındı. Dün elektriğimiz bağlandı. Bugün suyumuz, asansörlerimiz, yani apartmanla ilgili bütün yapılacak işler tamamlandığı için valilik tarafından da apartmana giriş izni verildi. Çok şükür bayramda evimizde olacağız" dedi.

Bina'nın kolonlarının kesildiği iddialarına da cevap veren Dörter, "Kolonlarda hiçbir şey yok. Orası zaten yapıldığı zaman sinema salonu olarak yapılmış. Sinema salonunda o genişliğin olmasının da normal olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"OLAY ANINDA OĞLUM APARTMANDA MAHSUR KALDI"

Bina sakinlerinden Canan Yılmaz ise "Çok can verildi, bu yüzden üzgünüz. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, ihmalkarlık olmaz. Buruk bir mutluluk içerisindeyiz. Biz dördüncü kattaydık, bizim dairemiz zarar görmedi ama zarar gören komşuluklarımız oldu. Çok canlar yandı. Umarım son olur. Olay anında ben evde değildim, oğlum evdeydi. O biraz da apartmanda mahsur kaldı. Dışarıdaydık içeriye giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Tedirginlik içerisindeydik. Çok şükür kavuştuk oğlumuza ama kayıplar çok" dedi.

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