Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 23:30, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 23:15
Nazife Araç'ın kullandığı otomobil, Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlhan Araç ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlhan Araç hayatını kaybetti.