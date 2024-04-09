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Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 23:30, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 23:15
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Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Nazife Araç'ın kullandığı otomobil, Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlhan Araç ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlhan Araç hayatını kaybetti.

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