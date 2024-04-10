Vali Yavuz'dan bayram ziyaretleri

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şehit aileleri, Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, polis merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ilk olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Vali Yavuz; hastalar, hasta yakınları ve hastane personelinin bayramlarını kutladı. Hastaları, odalarında ziyaret eden Vali Mustafa Yavuz, geçmiş olsun dileklerini ileterek, tüm hastalara acil şifalar diledi. Hastaların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan'dan bilgi alan Vali Yavuz, hasta yakınları ile de bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı. Son olarak hastane personeli ile de bayramlaşan Vali Yavuz, tüm personele görevlerinde kolaylıklar dileyerek, ziyaretine son verdi.

Vali Yavuz ardından şehit Ömer Bilal Akpınar'ın ailesi İsmail Akpınar ile Ü lker Akpınar, şehit Özcan Ören'in ailesi Hamide Ören'i ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Yavuz, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yaparsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Bugüne kadar her zaman onların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretlerde, şehitlerin ve ebediyete irtihal etmiş yakınlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Vali Yavuz daha sonra 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezini ziyaret ederek görevi başında olan personelin bayramını kutladı. Polis merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'den bilgi alan Vali Yavuz, "Halkımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için emniyet mensuplarımız görevleri başındalar. Biz de ziyaret ederek hem bayramlarını kutlamak hem de görevlerinde başarılar dilemek istedik. Bu vesile ile görevleri başında olan tüm güvenlik güçlerimizin bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.

Vali Mustafa Yavuz ardından Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiye personelinin bayramını kutladı. İtfaiye gelişinde, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İtfaiye Müdürü Koray Korkut tarafından karşılanan Vali Yavuz, itfaiye personeli ile bir süre sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Yavuz, "Yaşadığımız afetlerde cansiprane görev yapan, gerektiğinde vatandaşlarımızın canını kendi canından aziz bilen tüm İtfaiye personelimizin bayramını tebrik ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi.

Vali Mustafa Yavuz daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'de görevli personelle bayramlaştı. Vali Yavuz, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek bayramda da vatandaşlara hizmet sunmaya devam eden personelle sohbet etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine (GAMER) geçen Yavuz, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden il merkezi ve ilçelerdeki araç ve yaya yoğunluğunu takip etti. Alınan ve uygulanan önlemler ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Yavuz, çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bayramlarını kutladı.

Vali Yavuz son olarak, 179. kuruluş yıldönümü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Mustafa Yavuz'u İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, müdür yardımcıları ve emniyet teşkilatı personeli karşıladı. Vali Yavuz, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, teşkilatın kuruluşundan bu yana göstermiş olduğu özveri ve fedakarlıktan dolayı emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Yavuz, bayramın huzur ve güvenlik içinde geçirilmesi için emniyet teşkilatının gece gündüz çalıştığını belirtti.