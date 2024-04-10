ASELSAN'dan Latin Amerika atağı

Açılışta, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz hazır bulundu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Stratejik bir noktadaki ofisimizle bölgede büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

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