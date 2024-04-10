Altın fiyatları yeni rekora koşuyor... O tarih işaret edildi

Yatırımcıların merakla beklediği altın fiyatları yeni bir rekora doğru gidiyor. Bayram öncesi piyasalarda hareketlilik devam ederken, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 300 dolar seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Gram altın ise 2 bin 430 liraya kadar yükseldi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL?

Altında rekorların ardı arkası kesilmiyor. Ons altın yüzde 12,9 yükselerek şimdiden geçen yılki kazançlarını yakaladı. Gram altın 435 lira değerlendi. Canlı yayında son dakika güncel altın fiyatlarını değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, 'Altına teveccüh ilerleyen zamanlarda olacak. Sene sonun tahminleri ise ons başına 3 bin dolarlar seviyesinde olacak.' dedi. İşte detaylar...

Bayram öncesi haftanın ilk günü de altının ons fiyatı 2354 dolara çıkarak rekor tazeledi. Ons/altının yönü ilke yükselen bankalar arası piyasada altının gramı ise 2419 TL'yi gördü. Serbest piyasada altının gramı 2452 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise 4352 TL'den alıcı buluyor.