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Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!

Hukukçular ve uzmanlar "Bankalar ve GSM şirketleri müşteriyi korumakla yükümlüdür. Ya teknolojilerini yükseltecekler ya da zararı karşılayacaklar" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 10:04, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 10:16
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Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Gelişen teknolojiyle e-Dolandırıcılık da arttı. Sadece İstanbul'da 50 bin üzerinde e-Dolandırıcılık davası bulunuyor. Bireysel tedbirler yetersiz kalıyor, çoğu zaman da suçlular bulunamıyor. Büyük maddi kayba uğrayan vatandaş ise ne yapacak? Bunun cevabını bilişim uzmanları ve hukukçular "Bankalar ve GSM şirketleri zararı karşılayacak" şeklinde veriyor.

"BANKALAR SADECE KENDİLERİNE KARŞI TEDBİR ALIYOR"

Bilişim uzmanı Gökhan Sayılgan, dolandırıcıların oltalama yöntemiyle telefon veya bilgisayara bir program indirilmesini sağladıktan sonra, tüm işlemleri uzaktan yapabildiklerini söyledi. Sayılgan "Bankalar yalnızca kendilerine karşı düzenlenen siber saldırılar ile ilgili tedbir alıyor. Ancak müşterilerine aynı özeni maalesef göstermiyor" dedi.

"BDDK'NIN BİR MEVZUAT HAZIRLAMASI GEREK"

Bilişim hukuku uzmanı avukat Volkan Karabağ, her gün yüzlerce dosya ile karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi: Çoğu sonuçlanamıyor. Vatandaş dolandırıldığı ile kalıyor. Çünkü bankalar mesuliyet kabul etmiyor. BDDK'nın bir mevzuat hazırlaması gerek. Bankalar müşterilerini dolandırıcılık vakalarına karşı en üst düzey teknolojik tedbirlerle donatmalı. Dolandırıcılar sahte kimlik ile SIM değişikliği yapıp, hat sahibinin sesini de yapay zekayla taklit ederek bankaları bile tuzağa düşürebilir. Bu tür dolandırıcılık vakalarında GSM şirketlerinin de sorumlu olması gerekiyor.

Öte yandan Yargıtay, 2022'de hesabından yüklü miktarda para çekilen bir kişinin başvurusunda verdiği bir içtihat kararında, hesap sahibinin kusuru ya da dolandırıcıyla iş birliği belirlenmediği hallerde, bütün zarardan bankanın sorumlu tutulacağı kararı almıştı.

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