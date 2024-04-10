CHP lideri Özel: Tüm siyasi partilerin liderlerini arayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı" ifadelerine ilişkin, "Bir yerde kim 'Demokrasi sandık değildir, başka şeylerde vardır' diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. 'Bu ülke sandıkta kurulmadı' demek dilim varmaz 'cehalet' demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı namazını memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde kıldı. Özel, bayram namazı sonrası hemşehrileriyle bayramlaşıp, bir süre sohbet etti. Özel'e bayram namazında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek eşlik etti. Namaz sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Öncelikle buradan Manisa'da, Türkiye'de yaşayan hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Başta Filistin coğrafyası olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde ve dünyada çatışmaların sürdüğü, gözyaşının sürdüğü her yere bir an önce barış çağrımızı tekrarlıyoruz. Bugün bayram yapamayan çocukların olduğu bir dünyada, çocukların açlığına çarenin bulunduğu ve ülkemizde bayrama bayram sevinciyle ulaşamayan, bayramdan beklentisi gerçekleşmeyen herkesin beklentilerinin gerçekleşeceği bir sonraki Kurban Bayramı'na kadar üzerimize düşen tüm sorumlulukları hatırlatmakla başlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAK DURUMUNDAYIZ'

"Milletimiz, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her birimizden görev beklemektedir" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Vazife beklemektedir. Bu sorumluluğun bilincinde bu ülkede her çocuğun bayram yaşayabildiği, her yaşlının bayram sofrasını gönlüne göre kurabildiği ve herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumundayız. Hem hepimizin Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bizimle bayram sevincimizi paylaşan gayrimüslimlerin, diğer dinlerden olanların da bizlere ilettikleri sıcak bayram sevinçlerini, aynı onların bayramlarını hep birlikte kutladığımız gibi bayram tebriklerini kabul ediyoruz. Dünya üzerinde gözyaşı akan tek çocuk kalmayana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün aynı zamanda polislerimizin günüdür, haftasıdır. Tüm emniyet güçlerimizin gününü, haftasını kutluyoruz. Sınır boylarında görev yapan Mehmetçiğin ayağına taş değmesin. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bir kez daha bayramlarını kutluyoruz."

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajındaki "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı" ifadelerinin sorulması üzerine Özel, "Şimdi bir kez temel prensip olarak bayramı bayram gibi yaşamak lazım. O yüzden Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını bayram arifesinin ruhuna uygun bulmadım, oldukça sert buldum. Ben muhalefete muhalefet etmem ama Sayın Bahçeli, iktidara muhalefet etmeyip; iktidara destek verip muhalefete muhalefet ediyor. Canı sağ olsun. Onun da canı sağ olsun. Burada aslında bu kadar olsa o sert cümlelerin hiçbirisine cevap vermek istemem ama sandık meselesi önemli. Bir yerde kim, 'Demokrasi sandık değildir, başka şeylerde vardır' diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. 'Bu ülke sandıkta kurulmadı' demek dilim varmaz 'cehalet' demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur. İki sandık vardır; bir küçücük evladının battaniyesini sandıkların üstünü örtüp cepheye mermi taşıyan annelerin sandıklarındaki mermileriyle kurulmuştur. İki, bu ülke 23 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği Kurtuluş Savaşı'yla kurulmuştur. Kurtulmadan önce bir de kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş, halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı ve kurduğu bir ülkeye 'Demokrasiyle kurulmamıştır' demek gerçekten abesle iştigaldir" dedi.

'ÜÇ AYDA BİR YENİDEN OYLAMA YAPMIŞTIR'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"23 Nisan 1920 Cuma günü bu ülke önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclisin mensuplarının kıldıkları cuma namazından sonra dualarla açılmış ardından aldığı ilk karar dört Mazbata Tetkik Komisyonu'dur. Dört kişilik Mazbata Tetkik Komisyonu 23 Nisan günü sabaha kadar çalışmıştır. Bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. İllerden gelen mazbatalar doğru mu, yanlış mı diye bakmışlardır. Hakikaten Meclis-i Mebusan için son yapılan seçimde onlar mı seçilmiştir diye bakmışlardır. Hakikaten Meclis-i Mebusan'ın mensubu mu diye Meclis-i Mebusan mensubu değilse Meclis-i Mebusan'da temsilcisi olmayanlardan temsilci istenmiştir. 'Seçilerek mi gelmiştir?', 'Elindeki mazbata doğrudur mu?' diye sabaha kadar bakmışlar. Meclis gerçek anlamda Sinop mebusunun ilk açılış konuşması haricinde yapılan Tetkik Komisyonu'ndan sonra esas toplantısını 21 Nisan 1920'de yapmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletin temsilcilerine 9 saati geçen süreyle Milli Mücadele'nin gereğini anlatmış ve oradan sonra bu ülke kurtulmuş, bu Cumhuriyet kurulmuştur. O yüzden bu ülkede kimse bizi bu dünyada ülkesini kendiliğinden bulmuş olanlar, yolda bulmuş olanlarla karıştırmasın. Bu ülke de ayıptır söylemesi genel başkanlığını yaptığım bu parti de savaş meydanlarında kurulmuştur. Savaş meydanlarında bu ülke kurtulmuştur. Bu savaşın komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. Üçer aylık dönemlerde başkomutanlık görevini Mustafa Kemal Atatürk'e devretmiş. Üç ayda bir yeniden oylama yapmıştır. 'Bu ülke sandıkta kurulmadı' demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese 'darbeci' diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de onu affederiz."

'DEVLETLE MİLLET KARŞI KARŞIYA GELİRSE MİLLET KAZANIR'

"Bu topraklarda ne zaman devletle millet karşı karşıya gelirse millet kazanır" diyen Özel, "Millet devlet kurar, devletler millet kurmaz. Millet devleti kurar, geliştirir, Anayasası'nı değiştirir. Millet ne derse o olur. Ne zaman milletin karşısına devleti dikerseniz millet kimseyi dinlemez; milletin dediği olur. Sonra devlet yeni şeklini alır. Milletin dediği demokrasidir, barıştır, huzurdur. Kimsenin birbirini ayırmadan bayram kutlamasıdır. Kimsenin aç kalmadan yatağa girmesi, yoksulluğun bitmesidir. O yüzden bize türlü çeşit akıllar verenlere şunu söylüyoruz; aklınızı başınıza alın. Destek verdiğiniz hükümetle birlikte, o hükümetin geçen yıl millet tarafından görevlendirildiğini unutmadan bu milletin derdine çare olunuz. Açlığı, yoksulluğu bitiriniz. Staj mağdurlarını emekli ediniz. Atanmayan öğretmenleri atayınız. Bağ- Kur'luların sorunlarını görünüz. Bundan sonra bu insanların yüzünü güldürün. Bu ülke sizden kavga değil, icraat beklemektedir. Biz bu ülke için kavga değil, icraat yapacağız" ifadelerini kullandı.

'BENDEN YANA BİR HAKKI VARSA HELAL OLSUN'

Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından seçimli olağanüstü kurultay kararı alınan İYİ Parti'de Meral Akşener'in genel başkanlığa yeniden aday olmamasına ilişkin soru üzerine, "Sayın Akşener bu ülkeye önemli hizmetleri olmuş çok kıymetli bir siyasetçidir. İYİ Parti gibi genç, yeni bir partiyle Türkiye siyasetinde önemli bir arayış içine girmiştir. Geçmiş dönemde birlikte ittifak olduğumuz, Cumhuriyet Meydanı'nda ortak mitingler yaptığımız günlerimiz olmuştur. Tabii ki tüm siyasi partilerin içişleri kendi işleridir, liderlerin kararları kendi kararlarıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş dönemde aramızda birtakım siyasi tartışmalar, kendisinin bizlere birtakım eleştirileri olmuştu. O zaman 'Canı sağ olsun' demiştim. Bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun" dedi.

'ERDOĞAN'DAN BAŞLAYARAK TÜM SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİ ARAYACAĞIM'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp bayramını kutlayacağım" sözünün hatırlatılması üzerine Özel, "Bugün Sayın Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi parti liderlerini arayacağım. Geçen bayramda da ben tüm siyasi parti liderlerini aradım. Sadece Sayın Erdoğan birkaç gün önce seçilmiş olmama rağmen bir tebrik telefonu açmadığı için aramamıştım. Ama aradan bir seçim geçti. Artık biz ikinci parti değiliz, birinci partiyiz. Birinci partinin lideri olma sorumluluğuyla tüm siyasi partilerin liderlerini arayacağım. Sayın Erdoğan'ı hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla arayıp bayramını tebrik edeceğim" diye konuştu.