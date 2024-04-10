Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.