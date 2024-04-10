Hakkari'de heyelanın kapattığı yollar açıldı

Geçişlerin kontrollü sağlandığı yolda ekipler, kalan toprak yığını ve taşları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sonucu Hakkari-Van kara yolundaki Depin bölgesi, Çanaklı köyü yakınındaki tünel ve Erziki mevkisinde heyelan meydana geldi.

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