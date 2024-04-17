Ayakta tedavi işlemleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Ayakta Tedavi İşlemleri" konulu, 23.06.2010 tarihli ve 1883/31270 sayılı ve 2010/41 nolu genelgesi bulunmaktadır.

Bu genelgeye göre; Ayakta tedavi nedeniyle görevine gelemeyen personelin takibi ve izinli sayılabilmesi için "Ayakta Tedavi Beyan Belgesi" doldurulması gerekmektedir.

2010/41 nolu genelge ve eki "Ayakta Tedavi Beyan Belgesi"ne "Ayakta tedavi beyan belgesi nedir? Hangi hallerde istenir?" haberimizde yer vermiştik.

Şimdi ise Ayakta tedavi beyan belgesi vermeyen öğretmene hangi disiplin işlemi uygulanır? konusuna değineceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Öğretmeninin, mesai saatleri içerisinde görev yerine gitmeden sağlık merkezinden barkod almak suretiyle muayene başvurusunda bulunmasına rağmen muayene olmadığı, muayene başvurusuna ait barkodları gün içinde okul müdürlüğüne faksladığı, bu durumun hem kesintili hem de kesintisiz olarak gerçekleştiğinden bahisle: öğretmenin bu davranışının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan disiplin hükümlerinden hangisi kapsamında değerlendirilebileceği hususunda 27.11.2014 tarih ve 5773542 sayılı yazısıyla görüş bildirmiştir.

Söz konusu bu yazıda, "Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Ayakta Tedavi İşlemleri" konulu, 23.06.2010 tarihli ve 1883/31270 sayılı ve 2010/41 nolu genelgesi gereğince:

1-ilgilinin, kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşunda ayakta tedavi görmesi nedeniyle görevine gidememesi durumunda 'Ayakta Tedavi Beyan Belgesi'ni doldurarak görev yerine ibraz etmesi gerektiği,

2-"Ayakta Tedavi Beyan Belgesi'nin, ilgilinin mesai saatinde nerede olduğunu ve gerekçesini belgelendirmesi amacıyla doldurulması gereken bir belge olduğu, izin belgesi olmadığı,

3-bu belgeyi kuruma ibraz etmemesi ve tedavi sonrası görev yerine gitmemesi (mesai saatleri içerisinde) durumunda, bu davranışının izinsiz ve özürsüz, göreve gelmeme olarak değerlendirileceği;

4-ayrıca, ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun belirtilen sağlık kuruluşundan teyit edilebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." açıklamasında bulunulmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR