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6 Şubat depreminde dili tutuldu, 20 Şubat depreminde kalp krizinden öldü

Adana'da 6 Şubat depreminde evde tek başına olan ve yaşadığı korkuyu atlatamayan Leyla Vesile Gevez (68), 20 Şubat 2023'de yaşanan Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde kalp krizi geçirerek öldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 11:14, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:16
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6 Şubat depreminde dili tutuldu, 20 Şubat depreminde kalp krizinden öldü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı kentlerden Adana'da yakınlarını kaybedenlerin acısı sürüyor. 13 binanın yıkıldığı ve enkaz altında 418 vatandaşın hayatını kaybettiği kentte, başka acı dolu hikayeler de ortaya çıkıyor. Ramazan Bayramı'nda, geçen yıl 23 Şubat'ta kaybettiği ve deprem şehitliğine defnettiği ablası Leyla Vesile Gevez'in kabrini ziyaret eden Asuman Ekici, DHA'ya konuştu. Ablasının deprem korkusundan kalp krizi geçirip öldüğünü belirten Ekici, yaşadıklarını anlattı.

'EVDE YALNIZ OLMASI KORKUSUNU KATLAMIŞ'

Asuman Ekici, "6 Şubat'ta yaşadığı korkunun ardından dili tutuldu. Hastaneye götürdük ama hiçbir sorun tespit edilemedi. Evde yalnız olması korkusunu katlamış. Bekardı, çocuğu da yoktu. 20 Şubat'ta da deprem olunca kalbine yenik düştü. Ablam değil annem gibiydi. Onu çok özlüyorum. Bu kadar şiddetli bir depremi yaşamak o an her şeyin bittiğini düşünmene sebep oluyor. Bir daha sevdiklerini göremeyecek gibi hissediyorsun ve bu his uzun süre geçmiyor. Sağlığını da bozuyor" diye konuştu.

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