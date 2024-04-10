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Kırklareli'nin köylerinde asırlık Balkan bayram geleneği yaşatılıyor

Kırklareli'nin köylerinde yaşayan vatandaşlar, bayram namazının ardından köy meydanında bayramlaşıp, şeker toplayarak Balkan geleneklerini yaşatıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 11:25, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:27
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Kırklareli'nin köylerinde asırlık Balkan bayram geleneği yaşatılıyor

Kırklareli'nin köylerinde yaşayan vatandaşlar, bayram namazının ardından köy meydanında bayramlaşıp, şeker toplayarak Balkan geleneklerini yaşatıyor.

Merkeze bağlı Erikler köyü ile Pınarhisar ilçesinin Sütlüce köyündeki Balkan bayram geleneği, nesilden nesile yüz yıllardır sürüyor.

Erikler köyünde dünyaya gelen ancak çeşitli nedenlerle köyden göç eden vatandaşlar da bayramlarda geleneklerine sahip çıkmak için köylerine geliyor.

Bayram namazının ardından köy meydanında toplanan vatandaşlar, sıraya girip birbirleriyle bayramlaşıyor.

Bu sırada çocuklar da kollarına taktıkları sepet ve poşetlerle sıraya girerek büyüklerinin bayramını kutluyor. Büyükler, bayramlaştıkları çocukların sepetlerine şeker bırakıyor.

Sütlüce köyünde de şeker toplayan çocuklar bayram heyecanını yaşıyor.

- "Burada bayram coşkunu ayrı bir güzel"

Erikler Köyü Muhtarı Yusuf Akgül, AA muhabirine, köylerinde çok uzun yıllardır "şeker toplama" geleneğinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Çevre illerden ve köylerden bayramlaşma programına katılım olduğunu ifade eden Akgül, bayram sabahı köylerinde ayrı bir coşku yaşandığını belirtti.

Bayram namazının ardından tüm vatandaşların bayramlaşıp çocuklara şeker dağıttığını anlatan Akgül, şöyle devam etti:

"Bu gelenek çok uzun yıllardır yapılıyor. Köy halkı olarak herkes katılım sağlıyor. Çevre köyler, Kırklareli, İstanbul'a kadar herkes köye gelerek bir şeyler dağıtıyor. Gelenek çok güzel, bayram havası hoş geliyor insanlara. İnsanlar buraya sadece çoluğunu çocuğunu getirmiyor, yanında bir şeyler getirip onları da dağıtıyorlar. Burada bayram coşkusu ayrı bir güzel. Çocuklara hediyeler, şeker ve para dağıtılıyor. Çocuklar bayram sevinci yaşıyor. Bir çocuğu sevindirmek güzel bir şey. "

Köylülerden Serap Yıldız ise kentte yaşadığını ancak bu heyecanı yaşamak için her bayram köyüne geldiğini belirtti.

Bu geleneğin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Yıldız, bu heyecanı her çocuğun yaşaması gerektiğini vurguladı.

Çocukların yaşadığı mutluluğu gözlerinden okuduklarını dile getiren Yıldız, "Bizler çocukken bu heyecanı yaşadık, annelerimiz, babalarımız yaşadı, çocuklarımız da yaşasın. Unutulmaya yüz tutmuş bayram geleneklerini yaşatabilmek, çocuklarla paylaşmak çok güzel. Çocukların topladıkları şekerleri eve gelip saymaları, 'sende o var mı', 'bende bu var mı' demeleri ayrı bir güzellik. Onun sevinci paha biçilemez, bunu her çocuğun yaşaması lazım." diye konuştu.

- "Eskiden badem, ceviz, iğde dağıtılıyordu"

Vatandaşlardan Nebahat Gıdak, birlik ve beraberliğin sağlanması, çocukların mutlu olması için bu geleneği devam ettirdiklerine değinerek, "Eskiden badem, ceviz, iğde dağıtılıyordu, Şimdi her şey çeşit çeşit dağıtılıyor." dedi.

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