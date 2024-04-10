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ANKARA Kadın muhtar sayısı iki katına çıktı

YEREL seçimde kadın muhtar sayısı yüzde 100'e yakın artarak, bin 134'ten 2 bin 150'ye yükseldi. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ankara Çankaya Kültür Mahallesi Muhtarı Serpil Erenoğlu, Bu sayının daha da artmasını istiyoruz. Kadın eli çevreyi ve mahalleyi çok daha fazla güzelleştirir dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 13:34, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:36
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ANKARA Kadın muhtar sayısı iki katına çıktı

YEREL seçimde kadın muhtar sayısı yüzde 100'e yakın artarak, bin 134'ten 2 bin 150'ye yükseldi. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ankara Çankaya Kültür Mahallesi Muhtarı Serpil Erenoğlu, Bu sayının daha da artmasını istiyoruz. Kadın eli çevreyi ve mahalleyi çok daha fazla güzelleştirir dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ülke genelinde kadın muhtar sayısı yüzde 100'e yakın arttı. Daha önce bin 134 olan kadın muhtar sayısı, bu seçimle birlikte 2 bin 150'ye yükseldi. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kültür Mahallesi Muhtarı Serpil Erenoğlu, 31 Mart seçimlerinde kadın muhtar sayısının önceki seçime göre iki kat arttığını söyledi. Erenoğlu, Ankara'nın en büyük ilçesi Çankaya dahil tüm seçim bölgelerinde kadın muhtarların çoğaldığını söyledi. Erenoğlu, Önceki seçimde Çankaya'da 123 muhtar arasında 48 kadın muhtar bulunuyorken bu sayı son seçimle birlikte 62'ye yükseldi. Yani Çankaya'da muhtarların yarısı kadın. Bu çok sevindirici. Keçiören, Etimesgut ve Mamak'ta da kadın muhtar sayımızda artış yaşandı. Yine Yenimahalle ilçesinde 15 yeni kadın muhtar daha eklenerek, ilçede kadın muhtar sayısı 36 oldu. Ankara'daki kadın muhtar sayımız ise 125'ten 225'e yükseldi dedi.

'KADIN MUHTAR MAHALLEYİ GÜZELLEŞTİRİR'

13 yıllık bir dernek olarak kuruluş amaçlarının kadın muhtar sayısının artması olduğunu ve bu anlamda bir sonraki yerel seçimlerde sayılarının daha da artacağını ifade eden Erenoğlu, Umudumuz, bu sayının daha da artması yönünde. Kuruluş amacımız kadın derneği olarak bu sayının daha da artması. Neden artmasını istiyoruz Çünkü mahalleler çocukların ve kadınlarındır. O halde mahalleleri kadın muhtarlar yönetmeli. Bir kadın gözüyle bir kadın eli değmesi çevreyi ve mahalleyi çok daha fazla güzelleştirir. Muhtarlık kadın muhtarlar olunca rahatlıkla gelinip konuşabildiğiniz, sohbet edebildiğiniz bir alan haline geliyor. Kadın kadına daha yakındır. Kadın kadının kız kardeşidir. Biz bir komşuluk ilkesiyle mahalle muhtarlığını yapıyoruz diye konuştu.

Kadın muhtarlar olarak farklı bir harekete imza attıklarını belirten Erenoğlu, Elbette sorunlarımız oluyor. Biz onların sorunlarını dinlediğimiz gibi biz de vatandaşa kendi sorunlarımızı anlatabiliyoruz. Bazen biz de onlardan destek alabiliyoruz. Yardımlaşarak hayatı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Muhtarın kadını erkeği olmaz; ama biz kadın muhtarlar olarak farklı bir hareket, farklı bir güç, farklı bir dokunuş yaparak bu işi ilerletiyoruz ifadelerini kullandı.

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