Hatay'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 14:36, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:38
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ANJ 095 plakalı otomobil, Konuk Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolunda sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.