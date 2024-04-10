Uzman çavuş, mezarlık ziyaretinde tartıştığı kişiyi öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, tabancayla iki kardeşe ateş etti.

Yayman köyünde dün, uzman çavuş K.K. (46) mezarlık ziyaretinde otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K, (30) ile tartışmaya başladı.

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