Köy muhtarı, husumetli olduğu baba ve oğullarının saldırısında öldü

Olayla ilgili M.Ö'nün 2 oğlu da gözaltına alındı.

Çatışma sırasında baba M.Ö. intihar etti, bir oğlu yaralandı.

Ağır yaralanan Yasit, köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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