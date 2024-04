Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlıklarının bayramlaşma programına video konferansla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bir Ramazan Bayramı'na daha eriştiren Rabbimize hamdediyorum. Sizlerin şahsında AK Parti teşkilatlarımızın, AK Parti'ye gönül veren tüm kardeşlerimin, 85 milyon vatandaşımın her birinin bayramlarını gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle milletimizin, birlikte dünyanın bir yanındaki tüm Müslümanların, tüm İslam aleminin bayramını da yürekten kutluyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri katında kabul ve makbul eylesin. Rabbimden hepimizi önümüzdeki yıllarda da nice ramazanlara sağlıkla ve esenlikle ulaştırmasını niyaz ediyorum. Millet olarak hamdolsun güvenlik ve huzur içinde bayramımızı idrak ederken Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde kardeşlerimiz zulüm görüyor, katliama uğruyor, açlık ve kıtlık çekiyor. İşgal altındaki topraklarında on yıllardır baskıya, şiddete, eziyete maruz kalan Filistin halkı Ramazan-ı Şerif gibi bayramı da hüzünle geçiriyor. Geride bıraktığımız 6 ayda bombalanan ve bu bombalar altında şehit olan 34 bin Filistinli kardeşimizin acısı aileleri ile birlikte bizim de yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun, onları rahmetiyle, merhametiyle ve nusretiyle kuşatsın. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ülkemiz dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olmuştur"

"Ülkemizin 21 yıldır mazlumlarla dayanışma noktasında sergilediği dik ve dirayetli duruşu yok sayanları bugün bir kaz daha Allah'a havale ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyorum. Türkiye Gazze'deki zulmün durması, bölgede barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmış ve yapmaktadır. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz toplam 45 bin tonluk insani yardımla ülkemiz dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olmuştur. Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor. Son olarak havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabamızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanıncaya, Gazze'ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de, hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız" dedi.

"Milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz"

Yerel seçimlere değinen Erdoğan, "Son derece çekişmeli geçen rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini hamdolsun milletçe alnımızın akıyla geride bıraktık. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart Mali İdareler Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıkta tecelli eden iradeyle göreve gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Demokratik haklarını kullanmak suretiyle demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşımıza hassaten teşekkür ediyorum. Seçimlerin sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlayan adalet ve emniyet teşkilatlarımıza, sandık görevlilerimize, siyasi partilerimizin mensuplarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Emeklerini, gayretlerini, samimiyetlerini çok iyi bildiğim AK Partimizin farklı kademelerinde görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarıma da en kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz. Biz kurulduktan sadece 15 ay sonra milletin teveccühüne mazhar olmuş, 22 yılda girdiği 17 seçimin hepsinden sandıktan birinci çıkmış bir partiyiz. Seçim başarılarımızın arka planında milletimizle hep güçlü gönül köprüleri kurmamız var. Kendimizi yenileme, güncelleme, güç ve enerji toplamış olarak yola revan olma noktasında her zaman farkımızı ortaya koyduk. Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz. Burada şu hususu bir kez sizlere daha hatırlatmak istiyorum. Biz sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir ikazına ram olmuş insanlarız. Biz olanda hayır olduğuna tüm kalbimizle inanan bir kadroyuz. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebdil olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokamaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum" diye konuştu.

"Ramazan Bayramı'nın hepimizi saran manevi havasının bu duygularımızı perçinlenmesini ve kökleştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bayram günleri millet olarak bizlere büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu müstesna günler vesilesiyle eserden ebede giden kadim kardeşliğimizi tekrar hatırlıyoruz. Kırgınlıkları gidermek, küsleri barıştırmak ve helalleşmek suretiyle milletçe en muhkem kalemiz olan kardeşliğimizi de yeniliyoruz. Gerek teşkilat mensuplarımız arasında gerekse vatandaşlarımız içinde dargınlar varsa bu bayram vesilesiyle helalleşmeyi, sarılmayı, tekrar kucaklaşmayı ihmal etmesin. Bayram sevincini yaşarken büyüklerimizi, hısım ve akrabalarımızı ziyaret etmekten geri durmayalım. Aynı vatan toprağını paylaştığımız dostlarımızı mutlaka arayalım. İhtiyaç sahiplerinin kapısını çalalım. Allah'ın bizlere emaneti olan yetimlerin, öksüzlerin bu mübarek günleri buruk geçirmemeleri için hep beraber seferber olun. Dünyada artık hiç kimsesi kalmamış olan yaşlılarımızı, piri fanilerimizi özellikle gözetelim, ziyaret edelim, ellerinden öpelim. Ülkelerindeki savaştan, terörden veya zulümden kaçarak son çare olarak Türkiye'ye sığınmış mazlumlara sırtımızı dönmeyelim. Bilhassa şehitlerimizin emanetlerini bayram sevincimize ortak etmeye ihtimam gösterelim. Bu mübarek günleri 81 vilayetimizde bir kucaklaşma seferberliğine dönüştürerek, ruhuna, anlamına ve önemine uygun şekilde idrak edelim. AK Partili kadroların her alanda olduğu gibi milletimizin bayramı bayram gibi yaşamasına da öncülük edeceğine inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ramazan Bayramınızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."