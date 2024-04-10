Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 20:50, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 21:23
Emir Lütfü K'nin (23) kullandığı 68 ACG 150 plakalı hafif ticari araç, kırsal Karpuzcu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.