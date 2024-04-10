2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Araçlarda sıkışan sürücüler ve bir yolcu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde Ramazan Balta'nın kullandığı 06 MTB 93 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 N 4431 plakalı otomobil çarpıştı.

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