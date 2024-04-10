Bursa'da bayram namazını kılarken hayatını kaybetti

Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ehliman Bayram (70) bayram namazını kılmak için camiye gitti. Namaz sırasında fenalaşan adamı gören cemaat 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adama dakikalarca kalp masajı yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.