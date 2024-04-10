İki aracın çarpıştığı kazada karı koca öldü, kızları ağır yaralı

Kaza, Tavas ilçesi Gümüşdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Hüseyin İlkinci idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen araç ile seyir halindeyken Mehmet Ali Erçıkdı yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinde Hüseyin İlkinci ve eşi Zehra İlkinci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlkinci çifti ile aynı araçta bulunan kızları Şerife İlkinci ise ağır yaralandı. Diğer araçta bulunan Mehmet Ali Erçıkdı, Rukiye Erçıkdı ve çocukları E.S. Erçıkdı kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.