11 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Arkas Spor ile Spor Toto, 7-8'incilik etabı ilk müsabakasında ise Brand Group Alanya Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, Düzköy ve Çayırbağı bayramlaşma programlarına katılacak.

- AK Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak, ardından teşkilat ile bayramlaşma programı düzenlenecek.

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