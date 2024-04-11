11 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları
11 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Siyasi partilerde bayramlaşma
- AK Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak, ardından teşkilat ile bayramlaşma programı düzenlenecek.
(Ankara/09.30-12.20/13.30)
- CHP Genel Merkezi'nde siyasi parti temsilcilerine yönelik bayramlaşma programı gerçekleştirilecek.
(Ankara/09.30-16.00)
- MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak.
(Ankara/09.00-12.25)
- İYİ Parti'de diğer siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma programı düzenlenecek.
(Ankara/10.10-16.10)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, Düzköy ve Çayırbağı bayramlaşma programlarına katılacak.
(Trabzon/13.30-17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapılacak.
- Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.
(Pire/19.45)
2- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynanacak.
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)
4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final serisinin ilk maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşılaşacak.
(Ankara/19.00)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Arkas Spor ile Spor Toto, 7-8'incilik etabı ilk müsabakasında ise Brand Group Alanya Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(İzmir/Antalya/15.00)