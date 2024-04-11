Sağlık turizmine itibar suikastı! Haber mi, algı operasyonu mu?

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türkiye'nin sağlık turizmi alanında yükselen yıldız haline gelmesi özellikle Birleşik Krallık ve Avrupa medyasında yayınlanan kötü sonuçlanan operasyon haberleriyle yıpratılmaya çalışılıyor. Bu haber suikastına geçtiğimiz günlerde İngiliz The Sun'da yayınlanan ve bir Türk estetik cerrahın gizli kamera çekimleriyle tacizci gibi gösterilmeye çalışıldığı haber de eklendi.

Görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar, haberin aktarılış şekliyle aslında Türk hekimin kişilik haklarının ihlali olduğunu belirterek, haberin amacının Türkiye'nin sağlıktaki markasını gözden düşürme çabası olduğunu vurguladılar. Özellikle son iki yıldır Birleşik Krallık'ta Türkiye'ye sağlık turizmi için gelen İngiliz vatandaşlarının karşılaştıkları olumsuzlukların çok sık haber yapıldığını söyleyen sağlık hukuku konusunda uzman Dr. Nezih Varol "Bu haberlerin altında yatan asıl gerçek ilerde Türkiye'ye yaptırım uygulamak hatta davalardan tazminat almaktır. Daha önce İngiltere Sağlık Bakanlığı Türk Sağlık Bakanlığına yazı yazarak sağlık turizmiyle ilgili faaliyetlerde daha dikkatli olunmasını istemişti" dedi.

"KİŞİLİK HAKLARINA AYKIRI"

Gizli kamera çekimleri "acemice yapılmış bir iş" olarak değerlendiren Dr. Varol "Hekimin kimliğinin ifşa edilmesi öncelikle kişilik haklarına aykırıdır. Bu bir haber değil, tek kelimeyle algı operasyonudur" diye konuştu. Batı medyasında Türkiye aleyhine yayınların arttığını söyleyen Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler "Sağlığımız gerçekten çok iyi bir noktada. Marka doktorlarımız var, dünya çapında işler yapılıyor, fiyatlar da çok ekonomik. Biz çok daha büyüyeceğiz. İngiltere'de yapılan "dünyadaki en başarılı 250 hastane" listesinde bir tane bile hastanemizin adının geçmemesi manidardır. aBuradaki tek mesele sağlık turizmimizin engellenmek istenmesi" dedi.

The Sun gazetesi muhabiri İngiltere'ye tanıtım için giden Türk cerraha kalça estetiği olmak için başvurmuş, ön bilgilendirme sırasında yaptığı gizli kamera çekimlerini paylaşarak Türk cerrahın kendisini ameliyat olmak için zorladığını ve iç çamaşırını indirdiğini iddia etmişti.

MAĞDUR DOKTOR KONUŞTU: ZAMANLAMA MANİDAR

Habere konu olan Türk cerrah Opr. Dr. S.S.A, İngiltere'ye çalıştığı hastanedeki diğer cerrahlarla birlikte gidildiğini ve "Road Show" olarak tarif edilen tanıtım turunun aylar öncesinden İngiltere'de tanıtımlarının yapıldığını belirterek "Sağlık turizmi sertifikamız var. Herhangi bir tedavi ya da cerrahi işlem yapılmıyor. Sadece hastalarla görüşüyor ve Türkiye'de yapılacak işlemlerin tanıtımını yapıyoruz. Bunun kanuna aykırı bir yanı yok" dedi.

Otel odası olarak tarif edilen yerlerin otelin tanıtım için kiralanan konferans salonlarındaki kabinler olduğunu ifade eden Opr. Dr. S.S.A. "Muayene alanında hemşirem, görevli personel ve muhabirin arkadaşı da vardı. Videoda da görüldüğü üzere elimde eldivenle ve izin alarak muayene ediyorum. Ben hekimim, nasıl ki burun estetiği için gelen hasta mı burnundan muayene ediyorsam kalça estetiği içinde kalça muayenesini yaptım" diye konuştu.

Bu tür haberlerin İngiltere'de sık sık yapıldığını vurgulayan Opr. Dr. S.S.A. "Ortada bir suç yokken, adım, fotoğrafım ifşa edildi. Bu tanıtım gezisi şubat ayında yapıldı. Zamanlama ise manidar... Servis için bayram öncesini, Türkiye'de mahkemelerin kapalı olduğu zamanı beklemişler. Hukuki anlamda başvurumuzu yapıp hem İngiltere de hem de Türkiye'de davalarımızı açacağız" dedi.

DÜNYADA 7. SIRADAYIZ

Türkiye, sağlık turizmi alanında uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 sağlık kuruluşuyla dünyada 7. sırada yer alıyor. Geçen yıl bu alanda elde edilen gelir ise 2,3 milyar dolar.

Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Sağlık

Kaynak: Türkiye Gazetesi