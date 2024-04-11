Anadolu fenomenleri konuştu: Köye dönmenin popüler olduğu döneme evriliyoruz

ZİYNETİ KOCABIYIK - Geride bıraktığımız 2023 yılının sonunda patlayan Dilan Polat ve fenomenler çetesi ile ilgili olaylar yüzünden fenomen denince aklımıza bolca estetikli, rezidanslarda lüks içinde yaşayan, pahalı markalar giyen insanlar geliyor. Peki ya "Gezen Oğlak" Elif Akçivi ya da "Tezenegil" Sütçü Tezene Sema Mihaliç dediğimde hafızanızda bir şeyler canlanıyor mu? Hayır mı? Hadi o zaman gelin hayatları ile herkese örnek olabilecek gerçek fenomenleri, Anadolu fenomenlerini birlikte tanıyalım.

ÇADIRDA YAŞAYAN YÖRÜK KIZI

Gezen Oğlak Elif Akçivi. Mutlaka Instagram'ın Reels videolar kısmında ona rastlamışsınızdır. 24 yaşındaki Elif, Mersin'in Gülnar ilçesi Kayrak köyünde Yörük ailesiyle yayla yayla gezerek hayatını sürdürüyor. Çadırda annesi, babası ve dört kardeşi ile birlikte yaşayan Elif, sosyal medya platformlarında köy yaşamını, doğayı ve günlük hayatlarını eğlenceli bir anlatımla takipçileriyle paylaşıyor. Paylaşımlarında köy hayatının güzelliklerini mizahi bir dille anlatan Elif'in takipçi sayısı her geçen gün artıyor. 1,5 milyon takipçisi bulunan Elif'in hikayesi, yaşadığı zorluklara rağmen eğitime olan bağlılığı, ailesine yardım etme arzusu ve sosyal medyadaki etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

ÇADIRDA YAŞIYORUM DEDİĞİMDE ACIYARAK BAKIYORLAR

Elif sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarında Torosların 1.200 metre yükseğinde geçen hayatının hem zorluklarını hem de güzelliklerini gözler önüne seriyor. Yörük kızı Elif, sabahın erken saatlerinde keçilerini önüne katıp otlaklar için yola koyuluyor. Öğle saatlerinde tekrar çadıra dönüp bu defa tarlaya çalışmaya giden Elif, ekin biçip harman yapıyor. "Yörük'üm, çadırda yaşıyorum" dediğinde insanların ona acıyarak yaklaştıklarını söyleyen yaşadığı hayattan duyduğu memnuniyeti "Bir Yörük'ün yükünü bir katır taşır ama keyfini 40 katır taşıyamaz" sözleriyle anlatıyor.

SANAT TARİHİ MEZUNU

Elif bir taraftan zorlu Yörük hayatını sürdürüp, dağlarda keçi güderken ders çalışmış. Ailesi göçer olduğu için ilkokulu babaannesinin yanında köyde okumuş. Daha sonra babası çadırı yol kenarına kurarak kızının servisle okula gitmesini sağlamış. Elif Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun olmuş. Şimdi ise yüksek lisans yapıyor.

DAĞLARI BEN TERCİH ETTİM

"Biz hayata pozitif bakmayı küçüklükten öğreniyoruz" diyen Elif "Çadırda yaşamak gerçekten çok zor ama ben burada olmayı seviyorum. Ben çadırda yaşamak zorunda kalmadım, tercih ettim. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulabilirdim. Şehirde yaşayabilirdim ama ben dağları tercih ettim. Sanat tarihi okudum. Yörük kültürü ile sanat tarihini harmanlayıp güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü benim yaptığım da bir sanat. Yörük kültürü başlı başına sanattan ibaret. Zaten tez konum da yaşadığım yerdeki Yörüklerin dokumalarıydı. Keçi kılından yaptığımız, işler, ipler, köklerden aldığımız boyalar zaten bir sanattır" diyor.

SÜTÇÜ TEZENE

Sosyal medyada "Tezenegil" olarak ün yapan Sema Mihaliç 24 yaşında Eskişehir'in Eğrigöz köyünde ailesiyle birlikte yaşıyor; hayvancılık yapıyor. Aynı zamanda dedelerinden gelen sütçülük mesleğini sürdürüyor. Ailesinin hatta yaşadığı köyün tek kızı. Sema da sosyal medyasındaki takipçilerine her gün hayvanlarıyla olan komik videolarını paylaşıyor. Kimi gün "İsviçreli bilim adamları bu kremin formülünü bilmezler" deyip, ellerinin yumuşaklığını ineğinin ellerini yalamasına bağlıyor; kimi gün de "Kayak sezonu açıldı" başlığıyla kayarak ahırı temizlediği videoyu paylaşıyor.

BİR BAKTIM ÜNLÜ OLMUŞUM

Sema paylaştığı videoların hiçbirinin kurgu olmadığını, eğlenmek için çektiğini söylüyor: Bir işi yaparken maksimum seviyede eğlenmeye çalışıyorum. Gübre de temizliyorsam en eğlenen gübre temizleyen ben olmalıyım. Kaya kaya temizliyorum. Hayvanlara yem dağıtırken de bir garson edasıyla "Yulaf ister misiniz hanımefendi, beyefendi siz ne istemiştiniz?" şeklinde eğlenceli sorular soruyorum. Bunları da videoya çekip kendim izlemeyi seviyordum. Sonra bunları Instagram'a yükledim. Videolarım Keşfet'e düştü ve viral oldu. Instagram hesabımla birlikte çok güzel ilerledim. Çünkü benim yakın çevremdeki insanlar "Hayvancılık, sütçülük yapacağına git şehirde çalış" derken sosyal medyadan tebrik ve takdir geldi. Hem motive oldum hem de ünlü.

BELEDİYEDEKİ MEMURİYETTEN İSTİFA ETTİ

Sema'nın ailesi dört kuşaktır hayvancılık yapıyor. Ancak o Anadolu Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği mezunu... "Kızlarıma (ineklerine) daha iyi bakabilmek için veteriner teknikerliği okuyorum" diyen Sema Mihaliç "Babam baba mesleğini devam ettirmek için köyde yaşamak zorunda kalmış. Ama ben aileme rağmen Eskişehir Belediyesindeki memuriyetimden istifa edip köye geldim. Ailem şehirde yaşayıp, evlenmemi istiyordu. Üniversitede okurken bir hocamız 'Gözlerinizi kapatıp 10 yıl sonra nerede olmayı hayal ediyorsanız onu yazın' demişti. Ama ben öyle topuklu ayakkabılarla şık şık gezip, bilgisayar başında masada oturan kişi olarak kendimi mutlu görmedim. Daha ziyade köpeklerle, koyunlarla, ineklerle hayal ettim kendimi. Sonra bu iş olmayacak dedim. Babam önce sütçülük ve hayvancılık yapmama karşı çıktı ama şimdi çok mutlu" diyor.

ARTIK İNSANLAR KÖYLÜYÜM DERKEN UTANMIYOR

Hem Elif hem de Sema köylü olmakla övünüyor. Eskiden insanların köylüyüm demekten utandıklarını söyleyen Elif "Şimdi bu kırıldı. Bunu hem sosyal medyada hem de aldığım mesajlarda Şimdi köylüyüm diye gururla söyleyebiliyorlar. Böyle mesajlar alıyorum. Hatta köye dönmenin çok popüler olduğu bir döneme doğru evriliyoruz bence. Çok mutlu oluyorum, daha da ileriye taşımak istiyorum. Artık bu benim sorumluluğummuş gibi geliyor" diyor.

VATAN TOPRAĞINI KORUMAK SADECE TANKLA TÜFEKLE OLMAZ

Gençlerin toprağa sahip çıkması gerektiğini söyleyen Sütçü Tezene Sema "Vatan toprağını korumak sadece tankla tüfekle olmuyor. Biz eğer vatan toprağımızı korumak istiyorsak ekip biçmemiz, bir şekilde katma değer oluşturmamız lazım. Ben hep bu düsturda ilerledim. Bu şekilde gençleri de çevremdeki gençleri de buna yönlendirmeye çalışıyorum. Üretmezsek yok oluruz. Çiftçi yaş ortalamamızın 50-60, bunu 30-40'lara indirebilmemiz lazım. Ailelerimizin 'Gidip şehirde bir işe girin' değil de, 'Gel yavrum bu işi devam ettir' demesi ve yenilikçi olmaları lazım. Kesinlikle teknolojiden korkmamaları lazım. Bu köy totalde 100 hanenin 20 tanesinin bacası tütüyordur ve çoğu da dede-ninedir. Şu an köyde çalışan üreten ve istihdam sağlayan tek aile biziz. Bir iki komşu daha var" diyor.

ÇOCUKLARA KÖY HAYATINI ÖĞRETİYOR

Sema Mihaliç, sosyal medyada paylaştığı videolardaki köy hayatını kendi geliştirdiği projesi ile okul çağındaki çocuklara da anlatıyor. Onlara çiftlik hayatını ve köyü sevdirmeye çalışıyor. Şu ana kadar 300'den fazla çocuğa ulaştığını belirten Sema "Önce onlara koyunları keçileri çiftlik ekipmanlarını oyuncak olarak gösteriyorum sonrasında yetişmiş hallerini görüyorlar. Köydeki yer sofralarında oturup, köylü teyzemizin yaptığı bazlamalardan ikram ediyoruz. Unutulmuş köy oyunlarını oynayarak onlara hem üretim kısmını hem köyde hayat kısmını aşılıyorum. Çocukların çoğu yumurtanın ve sütün markette yetiştiğini sanıyor. Eğitim bittiğinde 'Kim köyde yaşamak ister' diye sorduğumda hemen hepsi zıplayarak 'Ben' diye bağırıyor. Bu şekilde amacıma ulaştığımı düşünüyorum" diye anlatıyor.

Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem

Kaynak: Türkiye Gazetesi