Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor

YÜCEL KAYAOĞLUNUN HABERİ - Denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması konusunda, bu alanda yükümlülerin takibi ve denetlenmesi ile teknolojik gelişmelerinden daha fazla faydalanılmasını teminen başlatılan Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi (BİOSİS) Projesi'nde sona gelindi.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Adalet Bakanlığının hazırladığı sistem devreye girdiğinde, Türkiye'de şu anda denetimli serbestlik kapsamında bulunan 300 bin yükümlü, rızaları olması durumunda cep telefonları veya kendilerine ait başka bir elektronik cihaz üzerinden takip edilebilecek. Proje ile başka herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmadan, biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak, yükümlülerin, düşük maliyetler ile denetim için saha personeline gerek olmaksızın, takip edilmesi hedefleniyor. Dünyada bir ilk olacak projenin uygulamaya girmesi ile denetimli serbestlik uygulaması kapsamına girenler, her gün gidip karakola imza vermekten ve konutunu terk etmeme veya alkol kullanımı izleme ünitesi bulundurma gibi zorunluluklardan kurtulacak. Böylece denetimli serbestlik tedbirleri, kişilerin kendilerine ait elektronik cihazları üzerinden, biyometrik doğrulama yöntemleri kullanılarak takip edilecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sistemin işleyişi şöyle olacak: Takibi yapılacak yükümlülerin denetim programları kapsamında elektronik cihazlarına bildirim göndermek suretiyle konumları ve biyometrik verileri istenilen her an kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde tespit edilebilecek. Ayrıca, bütün yükümlülüklerde ilgililerin takibi amacı ile yükümlünün bulunduğu yere denetim personeli gönderilmesine gerek kalmayacak. Kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında, yükümlünün çalışması istenilen yerde olup olmadığı belirli aralıklar ile konum almak ve biyometrik verisini tanımlamak suretiyle kontrol edilebilecek. Belirlenen yerlere başvurma ve imza yükümlülüğü bulunan yükümlünün polis merkezine gitmesine gerek kalmadan elektronik cihaz üzerinden gerektiği yerde olup olmadığının tespiti yapılabilecek. Kısıtlı bölgeye girmesi veya çıkması durumunda sistem otomatik olarak uyarı verecek.

Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem

Kaynak: Türkiye Gazetesi