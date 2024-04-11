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Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı. Buna göre Cumartesi günü yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 07:47, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 07:55
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Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevreleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Şırnak ve Mardin'in doğusunda görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Şırnak il geneli Mardin'in doğusunda gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Niğde genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Niğde'de aralıklarla yağan yağmur öğleden sonra etkisini artırarak sağanağa döndü. Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle su biriken bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı. Dolu ve yağmur yağışı sonrası bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelirken araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışların bugün ve yarın kent genelinde devam edeceği bildirildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri bu akşam, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı çevreleri yerel sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı çevreleri yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya, Tunceli hariç) bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Şırnak'ta görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Mardin'in doğusunda görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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