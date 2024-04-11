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Brent petrolün varil fiyatı 90,45 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,45 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 10:26, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:28
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Brent petrolün varil fiyatı 90,45 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 90,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 90,45 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,16 dolardan alıcı buldu.

Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri petrol fiyatlarındaki hareketlilikte etkili olmaya devam ediyor.

Dün İsrail'in, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bu durum, piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinin sekteye uğrayacağı endişelerine yol açtı.

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından bölgedeki tansiyonun yükselmesi de küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camisi'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in söz konusu saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden da olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise telefonda görüştüğü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında" İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklentileri aşarak yaklaşık 5 milyon 800 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 700 bin varil arttı.

Brent petrolde teknik olarak 91,30 ile 93,16 dolar aralığının direnç, 89,44 ile 87,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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