Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan erzak tespit, narkotik, operasyon, iz takip, kadavra, bomba ve mayın arama-kurtarma köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Terör operasyonlarında yer alan Belçika Malinois ırkı Yıkı, kırsalda teröristlerin izini sürüp, yerini tespit ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli detektör köpekler, suçlulara ve terör örgütlerine göz açtırmıyor. Arama kurtarmalarda ise çok sayıda canlının kurtarılmasını sağlayan çeşitli cinslerdeki köpekler, farklı hassasiyet ve görev alanlarında kullanılıyor. Erzurum'daki köpekli tim barınağında günlük eğitimleri sürdürülen köpekler ayrıca jandarma personeliyle uygulamalarda da yer alıyor.

10 METRE DERİNLİKTEKİ KADAVRANIN KOKUSUNU ALIYOR

Barınaktaki köpeklere özel olarak bakıldığını anlatan Jandarma Uzman Çavuş Burak Coşan, son olarak İliç'teki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasında kadavra arama köpeği Dahi'nin de yer aldığını belirterek, "Belçika Malinois ırkı olan Dahi, 2 yaşında. 10 metre toprağın altındaki kadavranın kokusunu alıyor. Doğal ve doğal olmayan afetlerde, çığ, enkaz, kapalı alan ve arazi adli ve kriminal olayların aydınlatılması maksadıyla yetiştirdiğimiz bir kadavra arama köpeğidir. En son 2023 Ağustos ve Ekim ayında 1'i Bitlis, 1'i Tunceli olmak üzere 2 başarılı görevimiz oldu. Bir hafta önce de Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasında görevimiz oldu" diye konuştu.

KOM, TEM ve Asayiş Şube müdürlükleri emrinde görevli köpeklerin, suçlulara göz açtırmadığı da vurgulandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı köpek eğiticisi ve kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş Kadir Alioğlu, merkezde arama-kurtarma, asayiş, bomba arama, iz takip, kadavra ve mayın arama, operasyon ve uyuşturucu arama köpeğinin bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Alman çoban köpeği Reçel'i, kurtarma ve bomba aramada kullanıyoruz. Daha çok adli ve önleme aramalarına yönelik aramalarımız oluyor. Bina, ev, depo araç ve deniz, hava, kara taşıtlarında aramalarımız oluyor. Devlet büyüklerinin ziyaretlerinde makamların aranmasında aramalarımızı yapıyoruz. Köpeğimiz silah ve patlayıcılara daha çok tepki veriyor. Köpeğimiz il içinde her yerde, bütün ilçelerde görevini ifa etmektedir. 2021 yılında Köprüköy-Karayazı yolunda dere yatağının yanına tuzaklanmış el yapımı patlayıcıya tepki verdi. Bunun üzerine gidilmişti orada bir el yapımı patlayıcı EYP, mayın çıkardı köpeğimiz"

BİRÇOK ALANDA UZMAN

Jandarma Uzman Çavuş Eğitim ve Kullanıcısı Burhan Akaydın da Belçika Malinois ırkı olan Yıkı'nın operasyon köpeği olduğunu ve kırsalda teröristlere göz açtırmadığını söyleyerek, "Temel operasyon köpek eğitimin hedefi, köpek rehine kurtarma operasyonlarında mukavemet eden veya kaçan şüpheli şahıslar ile terör olayları kapsamında her türlü arazi mağara ve sığınaklarda saklanan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, şüphelilerin üst araması ve gözaltına alma işlemlerine refakat etmek. Kritik bina ve tesislerle cezaevlerinin çevre emniyetini sağlamak, asayiş görevlerinde caydırıcı güç olmak, spor müsabakaları, cezaevi isyanları ve toplumsal olaylarda orantılılık ilkesi kapsamında maddi güç unsuru olarak müdahale edecek operasyon köpeği olarak yetiştirilmiştir" diye konuştu.