İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatilinin ilk 5 gününde 38 kişi hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 3'üncü günü olan dün 618 trafik kazasının meydana geldiğini, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldiğini, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."