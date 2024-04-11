Çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera desteği

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti
Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti
DMM 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasını yalanlandı
DMM 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasını yalanlandı
Bayram öncesinde çikolatada hile uyarısı
Bayram öncesinde çikolatada hile uyarısı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sağlıyor. Destekle ilgili başvurular tamamlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 10:35, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:37
Yazdır
Çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sağlıyor. Destekle ilgili başvurular tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de tarımın kesintisiz sürmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılması için can suyu projelerle çiftçilerin yanında oluyor. Bu doğrultuda büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında, her yıl olduğu gibi bu sene de çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği veriliyor. Projeyle Kocaeli'de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde ederek, gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Büyükşehir belediyesince sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli'ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Projeyle üreticilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişi de sağlanmış olacak.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, sera desteğinden yararlanmak için talepte bulunan üreticilerin başvuruları sona erdi. Büyükşehir tarafından kurulacak modern seralar, belirlenen tarihlerde üreticilere hazır bir şekilde teslim edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber