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"Sıfır Atık" şampiyonu ortaokul öğrencisi, evsel atıkları kullanılabilir ürünlere dönüştürdü

Bolu'da 7'nci sınıf öğrencisi Betül Ay, çöpe atılan malzemelerin geri dönüşümünü amaçlayan Türkiye şampiyonluğu kazandığı projesiyle evsel atıklardan çeşitli alanlarda kullanılabilir ürünler elde etmeyi başardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 12:00, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:02
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Bolu'da 7'nci sınıf öğrencisi Betül Ay, çöpe atılan malzemelerin geri dönüşümünü amaçlayan Türkiye şampiyonluğu kazandığı projesiyle evsel atıklardan çeşitli alanlarda kullanılabilir ürünler elde etmeyi başardı.

BİLSEM Sosyal Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seray Altunöz'ün danışmanlığında, "Doğala Dönüyoruz, Atıklarımızı Sıfırlıyoruz" başlıklı proje hazırlayan Ay, yaptığı araştırmalar ve aile büyüklerinin yönlendirmeleriyle atıkların çöpe ya da geri dönüşüme gönderilmeden kullanılabileceğini öğrendi.

Öğretmenlerin ve velilerin de desteğini alan Ay, atık yağlardan sabun ve biodizel, paslı çiviler ile soğan atıklarından kumaş boyaları, portakal ve limon kabuklarından oda kokuları ile temizlik ürünleri ve çocuklar için doğal boya üretmeyi başardı.

Projesi, Milli Eğitim Bakanlığının "Sıfır Atık Proje Yarışması"nda önce Bolu, daha sonra da Türkiye'de birincilik kazanan Ay, atıkların yararlı kullanımına sağladığı katkıdan mutluluk duyuyor.

- Anket çalışması yapıp ihtiyaçları analiz ettiler

BİLSEM'de eğitim gören 7'nci sınıf öğrencisi Ay, AA muhabirine, projesini çevredeki atıkları azaltarak dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için hazırladığını anlattı.

Ay, proje hazırlık çalışmasında 236 kişiyle anket yapıp ihtiyaçları analiz ettiklerini belirterek, "Projeyi yaparken aslında çevremizdeki atıkları azaltarak sıfır atığa dönmeyi amaçladık. Amacımıza ulaştığımızı da düşünüyoruz." diye konuştu.

Anketin sonucunda insanların çevreye karşı duyarlı ancak uygulama noktasında yeterli olmadığını görerek çalışmalarını şekillendirdiklerini aktaran Ay, paslı çivilerle kumaşları boyadıklarını, Hibiskus çiçeği, soğan ve dallardan doğal kumaş ve resim boyası elde ettiklerini söyledi.

Ay, atık yağlardan sabun ve biodizel ile temizlik ürünleri yaptıklarını da aktararak, "Portakal ve limon kabuklarından oda kokuları ile temizlik ürünleri yaptık. Gerçekten kokusu çok çok güzel oluyor. Doğal temizlik ürünü olarak da kullanılabiliyor. Aslında sıfır atık çok güzel bir şey." diye konuştu.

İnsanların geri dönüşüme hevesli ancak ne yapacakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarına dikkat çeken Ay, çevredeki atıkların ayrıştırılmadan çöpe atılmasının çevreye çok zarar verdiğini anlattı.

Ay, çöplerin ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırılmasının dünyayı daha yaşanılabilir yer hale getireceğini düşündüğünü dile getirerek, "Sıfır atık için çok istekliyim. Gerçekten önemli ancak çevremizde çok duyarlılık gösterilmediğini düşünüyorum. Projeyi yaparken çevre duyarlılığını artıracağımızı düşünmüştük, amacımıza da ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Projeyle atık malzemelerin sıfır atık olarak değerlendirilebileceğini gösterdik"

Danışman öğretmen Altunöz de projeyle ekolojik duyarlılık sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Yarışma aracılığıyla projeyi tanıtıp insanların daha duyarlı hale gelebileceğini düşündüklerine işaret eden Altunöz, önce il, daha sonra da Türkiye birincisi seçilmelerinin kendilerini çok gururlandırdığını ifade etti.

Altunöz, projeyi hazırlarken önemli bilgiler edindiklerini, çalışmalarda aile büyüklerinden ve literatür taramasında öğrenilen bilgilerle hareket ettiklerini kaydetti.

Atık yağları ve ürünleri bir araya getirdiklerini, kompost çalışmaları yaptıklarını aktaran Altunöz, çiçek, soğan ve dallardan yapılan boyalarla öğrencilerin kıyafetlerini boyadığını anlattı.

Altunöz, çalışmalara diğer öğrencileri de dahil ettiklerini belirterek, "Kompost ve doğal gübre çalışmalarımızı ana okullarında uygulama olarak yaptık. O öğrenciler de öğrenmiş oldular. Velilerimizi de dahil ettik. Atık derilerden de ürünler yaptık. Çocuklar atık deriden çanta, bileklik, kitap kapağı ve kalemlikler yaptı." ifadesini kullandı.

İnsanların, geri dönüşüme attıkları malzemeleri sıfır atık olarak değerlendirebileceklerini konusunda bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayan Altunöz, projeyle bunun nasıl yapılacağını gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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