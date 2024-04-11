Diyarbakırlı depremzede çift bayramı yeni konutlarında kutluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri ağır hasar gören Fatma ve Zülfi Kaya çifti, Ramazan Bayramı'na inşası tamamlanan yeni konutlarında girdi.

6 Şubat 2023'te yaşanan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için TOKİ tarafından inşası süren konutlar birbiri ardına yükseliyor.

Depremlerden etkilenen, biri boş 7 binanın yıkıldığı 411 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'da da merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde güvenli ve konforlu konutların etaplar halinde inşası sürüyor.

Toplam 6 bin 40 deprem konutundan 4 bin 366'sının yapımı tamamlandı, 1350 hak sahibine anahtarları teslim edildi.

Anahtarlarını alan ailelerin depreme dayanıklı konutlarına yerleşmeleri ise devam ediyor.

Yeni konutlarına yerleşen ailelerden biri de Fatma (66) ve Zülfi Kaya (64) çifti oldu.

Depremde Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gördüğü için yıkılan Kaya çifti, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini yeni evinde ağırlıyor.

- "Çifte bayram yaşıyoruz"

Zülfi Kaya, AA muhabirine, depreme eşi, oğlu, kızı ve torunlarıyla beraber yakalandıklarını, sarsıntı biter bitmez sokağa çıktıklarını söyledi.

Evleri ağır hasarlı olduğundan bir müddet çocuklarının evinde kaldıklarını anlatan Kaya, bir süre de kiraladıkları evde yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.

Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni eden Kaya, zorlu bir süreç yaşadıklarını ancak şimdi rahata kavuştuklarını ifade etti.

Kaya, "AFAD'a başvurduk, evimiz ağır hasarlı olduğu için başvurumuz kabul edildi. Kısa sürede bu konutların yapılacağına asla inanmıyorduk. Sağ olsun hükümet bir yılda tamamladı ve bizlere teslim etti. Şu anda çifte bayram yaşıyoruz. Hem evimize kavuştuk hem de geçmişi bir nebze de olsa unutuyoruz. Ekmeksiz, evsiz dururuz ama devletsiz duramayız." dedi.

3 Mart'ta yeni evlerine yerleştiklerini, bu süreçte herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Kaya, evlerinde su, elektrik ve doğal gaz bulunduğunu aktardı.

- "Kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyabiliyoruz"

Kaya, "Burada rahatız. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Üzerimizde o korku artık yok. Çocuklarım ve torunlarım ziyaretime gelmiş. Bundan daha mutlu ne olabilir?" ifadesini kullandı.

Fatma Kaya da bir yıl boyunca kirada oturduklarını, bu kadar kısa sürede evlerine kavuşacaklarını ummadıklarını belirtti.

Çocuklarının yeni konutlarında bayram ziyaretine geldiğini anlatan Kaya, "Konutumuz çıkınca geldik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok şükür yerimiz güzel ve geniş." dedi.

- "Anne ve babamızı ziyaret ettik"

Kaya çiftinin oğlu 43 yaşındaki Askeri Kaya ise anne ve babası ile bayramlaşmaya geldiğini vurgulayarak, iki bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.

Hem Ramazan Bayramı hem de anne ve babasının yeni evine yerleşmesinden sevinç duyduklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Rahat, huzurlu, sessiz, sakin ve sağlam bir konutta oturuyorlar. Depremden sonra büyük sıkıntılar yaşadık. Ailemizden can kaybı yok ama ülkece büyük kayıplar yaşadık. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Kısa sürede bu kadar konutun hızla yapılıp teslim edilmesi mutluluk verici. Çocuklarla beraber geldik, anne ve babamızı ziyaret ettik, mutluyuz, sevinçliyiz. Huzurlu bir ortamdayız."