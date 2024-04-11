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Nefes egzersizi yaparken hayatını kaybeden milli dalgıç, şampiyonaya hazırlanıyormuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Gabar petrolü ile ilgili, "Bugün itibarılya 40 bin varil üretime geçtik" ifadelerini kullandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 14:21, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 14:23
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Nefes egzersizi yaparken hayatını kaybeden milli dalgıç, şampiyonaya hazırlanıyormuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar'ın konuşması şu şekilde:

'TÜRKİYE'DE EN KALİTELİ PETROL'

"Bugün itibarıyla 40 bin varil üretimi geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu yolda bizi ilk günden destekleyen, burayı gece gündüz takip eden sayın Cumhurbaşkanımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

'ŞIRNAK AÇIK ARA TÜRKİYE'NİN PETROL BAŞKENTİDİR'

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir gün. Bugün itibarıyla Türkiye'de üretimimiz toplamda 100 bin varili geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin petrol başkentidir. Daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde demiştik ki 2024 sonu hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. 33 kuyuda üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda. İnşallah hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız.

'YENİ KEŞİF KUYULARIMIZ VAR'

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını düşürmek için fevkalade önemli. Yeni keşif kuyularımız var. Hakkari'de, Van sınırında yeni kuyularımız olacak. Yapacağımız keşiflerle rezervler bulduğumuzda üretim rakamları çok daha ileri gidecek. Bu çalışmayı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz.

'TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ PETROLÜNÜ BURADA ÜRETİYORUZ'

Türkiye'nin en kaliteli petrolünü burada üretiyoruz. Eylül 2021 tarihinden itibaren burada çalışmalarımız yaklaşık 10 milyon varillik toplam petrol üretimine bizi getirdi.

Bir dönem terörle anılan Şırnak zenginlikle istihdam artışı ile anılacak. Ülkemizin ekonomisine güç katmaya inşallah devam edecek. Şırnak Türkiye için ve dünya için önemli bir petrol geçiş güzergahı. Irak-Türkiye petrol boru hattı buradan geçiyor. İnşallah o petrol boru hattında kendi petrolümüz dünya piyasaları için kullanılacak. Bugün bayram, bu bayramı 40 bin varili aşarak kutlamış oluyoruz."

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