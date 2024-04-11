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Köpek sevme kavgası karakolda bitti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre alkollü olan 2'si kadın 4 kişi ile köpeğini sevmek istedikleri bir adam arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin de karışmasıyla bir anda arbedeye dönen olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 16:32, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:21
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Köpek sevme kavgası karakolda bitti

Olay, dün Kuşadası ilçesi marina mevkiindeki halk plajında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili için İzmir'den Kuşadası'na gelen M.G., B.G., K.G. ve Ö.C.B. isimli 2'si kadın 4 kişi, iddiaya göre plajda alkol aldıktan sonra çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Plajdakiler tarafından sık sık uyarılan şahıslar, daha sonra yoldan geçen E.Ç.'nin köpeğini sevmek istedi. Ancak E.Ç.'nin izin vermemesi üzerine her iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin de karışmasıyla plajın bulunduğu caddeye taştı. Bu sırada yaşanan arbedede yoldaki bir kafeye sığınmak isteyen E.Ç., kendisini takip eden kişiler tarafından darp edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, polis kavgaya karışanları ayırmak için biber gazı kullandı. Polis tarafından gözaltına alınan M.G., B.G., K.G. ve Ö.C.B. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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