Sosyal medya sevdasına canını hiçe saydı

Sosyal medyada daha fazla beğeni alma ve en güzel görüntüyü yakalama çabası, gençleri hiç olmayacak tehlikeli hareketler yapmaya zorluyor. Bursa'nın İzmir Yolu Caddesi'nde gençler otomobil çekimi yapmak için başka bir otomobilin bagajına oturdu. Bir süre tehlikeli şekilde giden gençler zaman zaman yürekleri ağza getirdi. Çekim bittikten sonra ara sokaklara giren genç kafadarlar gözden kayboldu.