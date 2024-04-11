Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şanlıurfa'da oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin kararlarını açıkladı. Bugün yapılan toplantının ardından PFDK, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Kurul ayrıca sarı-lacivertli kulübün 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasını da kararlaştırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı kararlar şöyle:

"1- Galatasaray'ın, 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Ahmet Ketenci'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve 520 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."