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YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki seçimin iptali, oyların yeniden sayımı ve mazbatanın iptaline yönelik başvurusunu reddetti, MHP'nin Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye meclis üyesi sayısının yeniden hesaplanması talebini ise kabul etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 18:10, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 18:33
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YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin, İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Kurul, bu kapsamda, bugünkü toplantısında, siyasi partilerin, bazı seçim bölgelerine yönelik itirazlarını karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin Gümüşhane merkez ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimin iptali, Adıyaman'ın Gölbaşı, Balıkesir'in Balya, Malatya'nın Arapgir ve İzmir'in Güzelbahçe ile Kemalpaşa ilçelerindeki oyların yeniden sayımı talebi reddedildi.

AK Parti'nin Elazığ'ın Keban ilçesi ve Uşak'ın Banaz ilçesinde mazbatanın iptal edilerek ikinci parti olan AK Parti'ye verilmesi talebi ile İstanbul Bahçelievler'de belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayılması talepleri de kabul edilmedi.

CHP'nin ise Trabzon'un Çarşıbaşı, Samsun'un Alaçam, Afyonkarahisar'ın Bayat, Osmaniye'nin Düziçi, Ankara'nın Bala ve Gaziantep'in İslahiye ilçelerinde oyların yeniden sayımı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde de seçimin iptaline yönelik başvurusu reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin de Tokat'ın Çamlıbel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinde seçimlerin iptali, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ise oyların yeniden sayılması talebi geri çevrildi.

MHP'nin Konya'nın Doğanhisar ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi, İYİ Parti'nin Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi, DEM Parti'nin ise Mardin'in Ömerli ilçesi ve Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde seçimin iptaline yönelik başvurusu kabul edilmedi.

Yeniden Refah Partisi ve MHP'nin Elazığ merkezde, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin ise Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde oyların yeniden sayımı talebi YSK tarafından reddedildi.

YSK, MHP'nin Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki belediye meclis üyeliği seçimlerinde, "meclis üyesi sayısında yeniden hesaplama yapılması" talebini ise kabul etti.

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