Su basan garajı temizlerken akıma kapılan görevli hayatını kaybetti

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin garajını su bastı. Su basan garajı temizlemeye ve suyu tahliye etmeye çalışan site görevlisi Mehmet Şahan (55), bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, akıma kapılarak ağır yaralanan Mehmet Şahan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.