Fenerbahçe tur şansını İstanbul'a bıraktı

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe, Dzeko'yla üst üste pozisyonlar bulurken, 8. dakikada savunmanın hatasında Fortounis ceza sahası dışından topu filelere göndererek Olympiakos'u öne geçirdi: 1-0.

32. dakikada ise Fontounis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovetic çaprazdan farkı 2'ye çıkaran oyuncu oldu: 2-0.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada top çıkarmakta zorlanan Fenerbahçe, 51. dakikada kalesinde tehlike yaşarken benzer bir pozisyonda golü yedi. 57. dakikada Krunic'in hatalı pası sonrasında araya giren El Kaabi, Chiquinho'ya golü attıran isim oldu: 3-0

Sarı-lacivertli ekip 68. dakikada farkı 2'ye indirdi. Osayi-Samuel'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Tadic meşin yuvarlağı filelerle buluşturan isim oldu: 3-1.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde sarı-lacivertli ekip bir gol daha buldu. Ceza sahasına kalabalık giren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2.

3-0 geriye düşmesine karşın Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanşı 2 ya da daha farklı kazanması durumunda yarı finale yükselecek.

- Tadic, gol sayısını 15'e yükseltti

Karşılaşmanın 66. dakikasında Retsos'un ceza sahası içinde Bright Osayi-Samuel'i düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı.

Kazanılan atışta topun başına geçen Dusan Tadic, topu filelere gönderirken fark da 2'ye indi.

Bu gol, Tadic'in bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemelerin ardından attığı ikinci gol oldu. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin ikisini de penaltıdan kaydetti. Tadic, bir önceki turda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynanan mücadelede penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getiren isim olmuştu.

35 yaşındaki futbolcu, attığı bu golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 15'e yükseltti. Tadic, takım arkadaşlarını da 13 kez golle buluşturarak toplamda 28 gole etki etti.

- İrfan Can Kahveci elemelerin ardından ilk kez gol sevinci yaşadı

Olympiakos karşısında 74. dakikada Szymanski'nin pasında fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci bu sezonki 15. golünü atarken, Avrupa'da eleme maçlarının ardından ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ligde forma giydiği 27 karşılaşmada 10 gol atıp 9 da asist yapan milli futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde de 4 gol atıp 2 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

- Osayi-Samuel kramponlarını değiştirdi

Karşılaşmanın ilk yarısında giydiği kramponlardan memnun olmayan Bright Osayi-Samuel, yedek kulübesine işaret ederek yeni krampon talep etti.

29. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sakatlık yaşamasıyla birlikte kenara giden Nijeryalı futbolcu, oyunun durmasından faydalanarak kramponlarını değiştirdi.

- Oosterwolde devam edemedi

Mücadelenin 42. dakikasında korner bayrağına yakın noktada Masouras ile ikili mücadeleye giren Jayden Oosterwolde, sağ dizinde ağrı hissederek topu taça gönderdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam edemeyeceği belirtilen Hollandalı futbolcu, sedyeyle oyun alanını terk etti.

Bu futbolcunun yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Oosterwolde'nin durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

- Fenerbahçe, Olympiakos'a karşı üçüncü kez kaybetti

Çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı üçüncü resmi maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

2021-2022 sezonunda Yunanistan temsilcisiyle UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda eşleşen sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki maçı 3-0 kaybederken, Atina'dan da 1-0'lık sonuçla mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Olympiakos'la karşı karşıya geldiği üçüncü müsabakada da yenildi.