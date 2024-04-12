Beş günlük acı bilanço: 3 bin kaza 38 ölü

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 5 bin 26 kişinin yaralandığı kazalarda 38 vatandaş yaşamını yitirdi. Bayram tatilinin 5. gününde 618 trafik kazası yaşandı, 339 bin 285 aracın denetlendi, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemler uygulandı.