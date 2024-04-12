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Cezaevleri kendi elektriğini üretecek

Yenilenebilir enerji projeleri, cezaevlerine giriyor. Aydınlatmanın yanı sıra ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacı karşılanacak. Ceza infaz kurumlarının uygunsa arazilerine, değilse çatılarına GES kurulacak. İlk adım Sincan Kampüsünde atıldı. Bir yılda 64,2 milyon liralık elektrik üretildi. Satıştan da 1,8 milyon TL hazineye aktarıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 07:33, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 07:27
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Cezaevleri kendi elektriğini üretecek

Geçen yıl Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde kurulumu yapılan toplam 9,8 megavat gücünde iki adet güneş enerjisi santralinden, bir yılda 64,2 milyon lira değerinde, 14,6 kilovat saat elektrik üretildi. Fazla elektriğin satışından elde edilen 1,8 milyon lira hazineye aktarıldı.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projesi kapsamında, ceza infaz kurumlarına kurulacak güneş enerjisi santralleri (GES) ile üretilecek elektrik ile ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, ceza infaz kurumlarında; aydınlatmalarda LED dönüşümleri, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacının ısı pompaları ile karşılanması gibi enerji tasarrufu sağlayan çözümlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, cezaevlerinin bulunduğu yerlerde uygun arazi ya da çatı alanlarına güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu başta olmak üzere her ceza infaz kurumunun bünyesine uygun yenilenebilir enerji sistemleri kurularak enerji giderlerinden tasarruf edilmesi planlanıyor.

SİNCAN BİR YILDA 64,2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ELEKTRİK ÜRETTİ

Projenin uygulamaya girdiği Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde kurulumu yapılan toplam 9,8 MWe gücünde iki adet güneş enerjisi santralinden, bir yılda güncel fiyatlarla 64,2 milyon lira değerinde, 14,6 kilovat saat elektrik üretildi. 2023 Mayıs-Eylül döneminde üretilen fazla elektriğin satışından elde edilen KDV dahil 1,8 milyon lira hazineye aktarıldı. Adalet Bakanlığının faaliyet raporunda "Ceza infaz kurumlarına elektrik enerjisi üretimi amacıyla güneş enerjisi santralleri kurulmasının, elektrik için harcanan kamu giderlerinin azaltılmasına, yerli ve milli kaynaklarımızın en verimli biçimde kullanılmasına, dışa bağımlılığın azaltılmasına ve enerji arz güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir" görüşüne yer verildi.

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