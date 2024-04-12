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Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın fiyatları Ortadoğu'da yaşanan İran-İsrail gerilimiyle yönünü yukarı çevirdi. ABD enflasyon rakamlarıyla sert düşen ons altında rüzgar tersine döndü. Altın az önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2377.74 doları test etti. Gram altın ise sert yükselerek 2.473 TL'yi gördü.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 07:40, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 07:33
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Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), istatistiklerinin Mart ayında beklentileri aşması altın fiyatlarında sert düşüşe yol açmıştı. ABD TÜFE rakamlarıyla düşüşe geçerek, 2350 doların altına inen Ons altın Fed tutanaklarının açıklanmasıyla da 2330 doların altını görmüştü.

Ortadoğu'da yaşanan İran-İsrail gerilimiyle altın fiyatlarında yön tekrar yukarı döndü. Ons altın ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.

ONS ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Ons altın an itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2377.74 doları test etti. Böylelikle 2400 dolar eşiğine merdiven dayamış oldu.

GRAM ALTIN SERT YÜKSELDİ

ABD'den gelen verilerle hafta başında 40 TL'lik düşüş yaşayarak 2407 TL'ye kadar inen gram altın ise Ons altındaki yükselişle rekor seviyelere çıktı. Gram altın 2473 TL ile tüm zamanların rekorunu test etti.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN REKOR TAHMİN

ABD'li dünyaca ünlü BofA, ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağı tahmininde bulundu. Analize göre merkez bankalarından gelen güçlü talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

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